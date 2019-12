CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI MANCHESTER UNITED EVERTON ANCELOTTI / In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Alessandro Florenzi. Il capitano giallorosso potrebbe trovare un'altra maglia da titolare stasera con la Fiorentina, ma il calciomercato di gennaio incombe e le voci sul suo possibile addio sono sempre più insistenti.

In Italia la stessa Fiorentina e lasono le squadre più interessate, con i viola che - anche a detta dell'ex bomber romanista Roberto Pruzzo - avrebbero già chiuso l'operazione.

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', però, su Florenzi si sono posati anche gli occhi di due squadre di Premier League. Si tratta di Manchester United ed Everton: da tempo si parla dell'interesse per il numero 24 della Roma da part edei club inglesi. Ora che sulla panchina dei 'Toffees' presto si siederà Carlo Ancelotti, le sue quotazioni potrebbero alzarsi sensibilmente e potrebbe far parte dei colpi in Serie A dell'ex tecnico del Napoli.