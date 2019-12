CALCIOMERCATO JUVENTUS OLMO ATLETICO / Dani Olmo vuole lasciare la Dinamo Zagabria a gennaio. L'uscita dalla Champions League e dall'Europa in generale del club croato gioca a favore di una sua partenza. Nel mirino della Juventus, come di Milan e Roma, al momento è però l'Atletico Madrid la pretendente che fa più sul serio per il classe '98 spagnolo, che di recente ha esordito nella Nazionale maggiore.

Calciomercato Juventus, Atletico aumenta il pressing per Olmo: le ultime tra offerta e ostacoli

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il presidente dei 'Colchoneros' Enrique Cerezo ha intensificato i contatti con gli intermediari della Dinamo dicendosi disposto a offrire 30 milioni di euro per il cartellino del 21enne di Terrassa. La richiesta è sempre di 35-40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita: la società di Zagabria chiede tanto anche perché una parte dei soldi andrebbe a finire nelle tasche proprio di Olmo, dato che ha diritto a una percentuale sui soldi incassati dal club presieduto da Barisic per il suo trasferimento, percentuale che il 'Modri' vorrebbe togliere. Il giovane talento spagnolo, ma questa è solo una nostra supposizione, potrebbe anche accettare di toglierla per agevolare la sua cessione.

