CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Stringere i denti ed arrivare a gennaio, poi tra recuperi dall'infermeria e calciomercato inizierà un nuovo capitolo per l'Inter. Obbligato ad imporre un tour de force non da poco al gruppo ristretto di calciatori che gli è rimasto a disposizione, il tecnico Antonio Conte ha già fatto presente alla dirigenza le sue esigenze in vista di una sessione invernale che per come si sta configurando sarà molto più di una semplice finestra di riparazione. La priorità è il centrocampo, dove i lavori si stanno concentrando sui nomi di DePaul, Vidal e Kulusevski. Occhio però a quello che può succedere sulla corsia mancina, dove i problemi fisici di Asamoah hanno aperto alla possibilità di inserire un altro elemento con Marcos Alonso che intriga, e pure in attacco. Calciomercato in diretta: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE ---> Inter, Sensi-Barcellona: conferma e 'dribbling' sull'anticipazione di CM.IT

Calciomercato Inter, occasione Giroud

La mancanza di un'alternativa a Romelu Lukaku è stata una delle lacune evidenziate alla chiusura dello scorso mercato estivo ed alla quale si cercherà di sopperire durante il mese di gennaio.

L'ipotesi più chiacchierata nelle ultime settimane conduce a Olivier, altro scontento di casapronto a cambiare aria per non perdere il treno per Euro 2020. Nuove conferme in tal senso arrivano dall'autorevole quotidiano transalpino 'L'Equipe', che spiega che lo sblocco del mercato dei 'Blues' dopo l'accoglimento del ricorso da parte del TAS dovrebbe portare i londinesi a cambiare strategia di mercato dando il via libera alla partenza dell'ex Arsenal il 1° gennaio senza opporre particolare resistenza. Un assist all'Inter che viene segnalata come soluzione più vicina per il giocatore accostato anche al Marsiglia e al Lione. Restano però da sciogliere i nodi legati alla durata del contratto del calciatore, che vorrebbe un accordo fino al 2021, e al numero di attaccanti a disposizione di Conte: il tecnico infatti lamenta una mancanza in termini qualitativi, non numerici. Tradotto: per far spazio a Giroud serve una cessione ed il principale indiziato sembra essere Matteoche fa gola soprattutto alla Fiorentina dopo l'infortunio di Ribery

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte insiste per Giroud: sì al francese ad una condizione

Calciomercato Inter, la condizione per Giroud. Il Milan 'gufa'