D'AMICO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO DE LAURENTIIS IBRAHIMOVIC/ L'avvicendamento tecnico in casa Napoli tiene banco. Oggi la presentazione alla stampa di Gattuso, chiamato dal patron De Laurentiis al posto di Ancelotti, esonerato ieri dopo il travolgente successo contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Di questo e altro ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it il procuratore sportivo Andrea D'Amico, che è stato agente dell'allenatore calabrese per 17 anni.

Calciomercato Napoli, D'Amico su De Laurentiis ed esonero Ancelotti

I problemi nel club partenopeo sono iniziati con la vicenda legata al ritiro, l'ammutinamento dei calciatori e la richiesta di risarcimento del Presidente. Questa l'idea di D'Amico: "Situazione paradossale. E' strano che venga esonerato un allenatore dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, secondo me il rapporto era logoro già da prima. In questa vicenda hanno sbagliato tutti".

L'agente poi sottolinea l'errore di: "Se prendiun allenatore di questo livello evidentemente hai stima, fiducia e non ti metti a discutere". Se il tecnico era contrario al ritiro,doveva dargli retta".

Calciomercato Napoli, D'Amico: "Gattuso l'ideale. Champions? Può farcela"

De Laurentiis dunque si affida a "Ringhio" per dare una sterzata alla stagione, estremamente negativa per quanto riguarda il campionato. D'Amico non ha dubbi sul suo ex assistito: "E' la persona ideale e sono contento per lui. Rino ha senso di appartenenza, carisma, cultura del lavoro, ordine e disciplina. Sono tutte cose che servono in questo momento al Napoli. I partenopei credo possano risalire la classifica e arrivare in zona Champions League".

