BOLOGNA MILAN PIOLI / Seconda vittoria consecutiva per il Milan: contro il Bologna i rossoneri si sono imposti per 3-2 con le reti di Piatek, Theo Hernandez e Bonaventura. Nel post gara il tecnico Stefano Pioli ha parlato a 'Sky', commentando il successo del 'Dall'Ara': "Ritrovare Mihajlovic è stata una bella emozione, è bello sperare che tutto sia sulla strada giusta per lui. Mi ha toccato".

OBIETTIVO - "L'obiettivo c'è: la partita di domenica prossima, non possiamo fare altro. Da questa vittoria ci dobbiamo portare dietro tante situazioni positive. E' stata una partita bellissima, anche per merito del Bologna: la nostra qualità ci ha premiato ma non cambia niente. E' un motivo per essere più consapevoli delle nostre qualità, ma non possiamo fare altro che pensare alla prossima partita con il Sassuolo".

PIATEK - "E' stato un punto di riferimento molto importante.

C'era bisogno di scavalcare il centrocampo e Piatek ha vinto tanti duelli: anche lui uscirà da questa partita con più convinzione e più fiducia".

THEO HERNANDEZ - "Soprattutto nella fase offensiva ha tempo di gioco importanti, grande fisicità e un piede educato. All'inizio l'ho fatto partire troppo alto e non ha le caratteristiche giuste: dobbiamo fare movimenti per creare spazi, alzare il baricentro, ultimamente ci stiamo riuscendo. Da sottolineare anche la giocata di Suso. Dobbiamo sempre avere questo atteggiamento".

PRIMO GOL - "Più soddisfacente del secondo perché serve spirito di squadra. Prestazioni positive ci sono state, ora ci crediamo di più, non ci tiriamo indietro: dobbiamo insistere. Non dovevamo soffrire così tanto, chiuderla prima".

BENNACER E BONAVENTURA - "Sanno trovare gli spazi, sanno dare soluzioni. Anche i difensori hanno fatto bene, poi tutti si sono mossi bene. Abbiamo i giocatori per giocare bene al calcio: solo qualità non è sufficiente, serve anche intensità".