CALCIOMERCATO FIORENTINA ESONERO MONTELLA PRADE' / Fiducia a tempo per Vincenzo Montella. Intervistato in zona mista dopo la quarta sconfitta consecutiva rimediata dalla Fiorentina sul campo del Torino, il direttore sportivo viola Prade' ha infatti annunciato: "Montella sarà in panchina anche contro Inter e Roma. Vediamo cosa succederà nelle prossime due partite. L'allenatore non è uno stupido: vede anche lui cosa succede in campo, ci manca quella sicurezza che avevamo ad inizio stagione".

Rinnovata dunque ma a tempo la fiducia nei confronti dell'allenatore, con i prossimi due match che stavolta sanno però di ultima spiaggia per il tecnico. Inter e Roma saranno dunque decisive per il futuro di Montella.

