CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / Dopo otto gare senza vittorie, ennesima occasione in cui il Napoli è chiamato a ritrovarsi. Gli azzurri sono al settimo posto in classifica, staccati al momento di nove punti dal quarto posto e reduci da quattro pareggi e due sconfitte in campionato. Caos in campo e caos fuori, con la posizione di Ancelotti inaspettatamente ma inevitabilmente a rischio, dopo un incredibile filotto di risultati negativi. In casa dell'Udinese, oggi alle 18, il tecnico di Reggiolo si gioca il suo futuro.

Risultati negativi alla Dacia Arena e in casa contro il, in, porterebbero, senza dubbio, all'esonero.

Calciomercato Napoli, Ancelotti rischia: pronto Gattuso

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola rilancia la candidatura di Gattuso, nel caso in cui l'avventura dell'allenatore azzurro giunga al capolinea. Il tecnico calabrese ha avuto contatti anche con la Fiorentina, le gare del weekend, anche in ottica viola, diranno molto. Prima, toccherà agli azzurri, far scoprire se la frattura tra allenatore e squadra si è ricomposta, iniziando sul campo una risalita che appare difficile, lenta e faticosa.

