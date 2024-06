DIRETTA Serie A, il valzer degli allenatori: tutti gli aggiornamenti sulle panchine

Lo scenario delle panchine in Serie A saranno profondamente modificate dal valzer degli allenatori di questi giorni: tutte le ultime

La Serie A si chiuderà ufficialmente domani con il recupero, ininfluente per la classifica, tra Atalanta e Fiorentina. Il mercato però è già partito e a tenere banco in questi giorni sono i movimenti degli allenatori.

Delle 20 squadre del massimo campionato, molte sono alla ricerca di nuovi tecnici e tra queste ci sono anche le big: per Juventus, Milan e Napoli sta arrivando il momento degli annunci con Thiago Motta, Fonseca e Conte che aspettano di prendere possesso ufficialmente della nuova panchina. Ma di cambiamenti nella prossima stagione ce ne saranno molti: il Cagliari cerca l’erede di Ranieri e pensa anche a Baroni che ha appena lasciato il Verona che guarda a Dionisi o Donati. La Fiorentina tratta con Palladino, mentre il Monza ha bloccato Nesta e tra Lazio e Tudor si respira un clima difficile.

C’è poi il Bologna che ha puntato Italiano per prendere il posto di Motta e guidare la squadra in Champions, mentre l’Udinese deve decidere se proseguire o meno con Cannavaro. Calciomercato.it vi terrà aggiornati di tutte le novità sulle 20 panchine della Serie A e non solo.