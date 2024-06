Juve-Allegri finisce in tribunale: licenziamento per giusta causa

Allegri è stato esonerato dalla Juventus a seguito della sfuriata contro Giuntoli (e non solo) dopo la finale di Coppa Italia con l’Atalanta

La storia tra Allegri e la Juventus finirà in tribunale. Come riporta ‘Sky Sport’, il club bianconero ha notificato al tecnico il licenziamento per giusta causa. Il livornese era stato esonerato a seguito della sfuriata contro Giuntoli (e non solo) dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Allegri ha ricevuto la notifica a Londra, dove si trova per assistere alla finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund in programma questa sera. A breve presenterà una impugnativa del licenziamento, un ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro. Nel ricorso, aggiunge l’emittente satellitare, Allegri chiederà un risarcimento per danni di immagine.