Niente da fare: Inzaghi deve rinunciare a un titolarissimo contro il Bayern

Nuova defezione per il tecnico dell’Inter in vista del match d’andata dei quarti di Champions League in casa della squadra bavarese

Sarà l’Inter dei titolarissimi questa sera nel catino dell’Allianz Arena nel primo scontro dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, fatta eccezione per due alfieri dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Oltre a Dumfries, che sarà indisponibile anche per il return match della prossima settimana a San Siro, l’allenatore nerazzurro dovrà rinunciare dal primo minuto pure a Federico Dimarco per la trasferta bavarese. Se ieri filtrava fiducia per il canterano nerazzurro, questa mattina invece il responso è stato negativo nell’ultima sgambata nel ritiro in Germania. Il nazionale italiano non è al meglio della condizione dopo il recente infortunio e partirà dalla panchina nella sfida contro l’undici di Kompany. In preallarme alla vigilia c’era Carlos Augusto, provato lunedì tra i titolari da Inzaghi e come raccolto da Calciomercato.it favorito su Zalewski per occupare la corsia sinistra del classico centrocampo a cinque dell’Inter.

Bayern Monaco-Inter, fuori Dimarco: Carlos Augusto titolare a sinistra

Niente da fare quindi per la titolarità di Dimarco, che ieri ad Appiano Gentile aveva svolto un lavoro personalizzato, com’era successo d’altronde nei giorni che avevano preceduto la trasferta di campionato contro il Parma, dove il mancino di Porta Romana era sceso in campo dall’inizio.

Spazio così a Carlos Augusto, mentre sulla corsia opposta ci sarà la conferma di Darmian vista l’indisponibilità di Dumfries. Ai box restano anche Zielinski e Taremi, oltre allo squalificato Asllani e a Correa che non è stato inserito in lista Champions. Per il resto invece non ci saranno sorprese, con il rientro di Barella dal primo minuto a centrocampo e Thuram ad affiancare capitan Lautaro Martinez in attacco. Regolarmente in campo anche Bastoni e Calhanoglu, usciti con qualche fastidio fisico nella trasferta di sabato a Parma.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.