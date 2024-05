Palladino vede viola: il valzer in panchina e le mosse di Galliani | CM.IT

Fiorentina, Monza e Bologna: giorni decisivi per diverse panchine della Serie A. Palladino può ripartire da un nuovo progetto e riflette sul futuro

Si scalda la pista Fiorentina per Raffaele Palladino, che ha chiuso con una sconfitta il campionato del Monza sul campo della Juventus nel match dell’Allianz Stadium.

Sabato pomeriggio a Torino era presente anche il Dt del Bologna Sartori, che aveva seguito Palladino anche in altre occasioni come nella trasferta del Monza al Franchi contro la Fiorentina. Al momento però il giovane tecnico campano resta dietro Italiano nella lista per il post Thiago Motta di Sartori, dove figurano anche Sarri e Tedesco. Palladino si è preso qualche giorno per riflettere e dopo la gara con la Juve ha raggiunto la famiglia a Napoli per staccare anche un po’ la spina. Nei prossimi giorni – come raccolto da Calciomercato.it – è previsto un nuovo contatto con la dirigenza della Fiorentina, con le quotazioni dell’ex attaccante in ascesa nel duello con Aquilani per la panchina viola. Rinviato invece il vertice con Adriano Galliani, programmato per l’inizio della prossima settimana.

Tra Fiorentina, Monza e Bologna: Palladino riflette sul futuro. Galliani intanto blocca Nesta

Il Ceo del Monza vuole giocarsi le ultime chance per convincere Palladino a restare in Brianza, anche se l’allenatore classe ’82 chiede importanti garanzie tecniche e una rosa all’altezza per ambire a traguardi ancora più importanti e non più alla salvezza.

Palladino ha ricevuto inoltre i sondaggi di Marsiglia e Benfica, ma preferisce in questa fase della sua carriera restare in Italia anche se il suo sogno resta un giorno l’approdo in Premier League. L’ambizioso tecnico napoletano sta studiando l’inglese e non scarta la possibilità di restare fermo se non si presentasse l’occasione e il progetto giusto per continuare la sua carriera in panchina. Galliani non si farà trovare comunque impreparato e ha bloccato Alessandro Nesta, nell’ultimo campionato alla guida della Reggiana in Serie B. L’Ad del Monza tiene in piedi dei piani alternativi come Dionisi e Baroni, senza dimenticare Juric che ha lo stesso agente di Palladino e ottimi uffici con la dirigenza brianzola. L’attuale allenatore del Verona piace inoltre a Fiorentina e Cagliari, con i sardi che valutano anche l’ex Sassuolo.