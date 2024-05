La Juventus fa sul serio: blitz all’Allianz Stadium per Calafiori e Zirkzee

La Juventus subito protagonista sul mercato: in chiusura Di Gregorio, il nuovo tecnico Thiago Motta spinge per i due pupilli Calafiori e Zirkzee

Ultima partita in casa della Juventus in campionato, con i bianconeri di Montero che ospitano il Monza all’Allianz Stadium nel primo anticipo della 38° giornata.

Prima e ultima gara casalinga in panchina per Paolo Montero, subentrato all’esonerato Allegri e che lascerà il posto a Thiago Motta, che verrà ufficializzato prossimamente dalla Juve. Il tecnico italo-brasiliano è stato voluto fortemente da Giuntoli e firmerà un triennale da oltre 4 milioni di euro a stagione con la ‘Vecchia Signora’. Il Football Director bianconero sta tracciando il mercato anche secondo le indicazioni dell’ormai ex mister del Bologna e da qui anche l’accelerata della Juventus per Di Gregorio, profilo congeniale al gioco dell’ex centrocampista dell’Inter. Due pupilli inoltre di Thiago Motta sono certamente Calafiori e Zirkzee, osservati speciali della Juventus da diversi mesi a questa parte.

Calciomercato Juventus, c’è Sartori allo Stadium: Giuntoli in pressing su Calafiori e Zirkzee

L’allenatore classe ’82 ritroverebbe con piacere i due alfieri del Bologna dei miracoli anche in bianconero, con Giuntoli in pressing per strapparli alla concorrenza.

In merito alle trattative con gli emiliani non è passata sotto traccia la presenza in tribuna di Giovanni Sartori come raccolto da Calciomercato.it. Non sono da escludere nuovi contatti con la dirigenza bianconera e Giuntoli, con Calafiori che è al momento l’obiettivo più caldo per la ‘Vecchia Signora’. L’ex difensore della Roma ha una valutazione di 25 milioni di euro, con il 40% che finirà nelle casse del Basilea. Per Zirkzee invece la Juve deve fronteggiare l’interesse del Milan e delle big inglesi, con il prezzo di partenza fissato a 40 milioni vista la clausola pattuita nell’accordo tra Bayern Monaco e Bologna.

Oltre agli affari con la Juve per Zirkzee e Calafiori, all’attenzione di Sartori ci sarà anche Raffaele Palladino, destinato a lasciare la panchina del Monza e nel mirino del Bologna (oltre alla Fiorentina) proprio per il dopo Thiago Motta. In pole però nella lista del Ds emiliano rimane Italiano, che saluterà Firenze a fine stagione.