La legge del Real Madrid non perdona: Carvajal-Vinicius suggellano la Champions

Il Real Madrid vince la 15esima Champions nella storia, decidono Carvajal e Vinicius dopo le tante occasioni sprecate dal Borussia Dortmund

Ancora una volta, in finale, il Real Madrid è infallibile. I ‘Blancos’ di Ancelotti conquistano la Champions League battendo 1-0 il Borussia Dortmund a Wembley. Dopo che nella prima frazione i tedeschi avevano potuto recriminare per una lunga serie di occasioni, nella ripresa Carvajal e Vinicius siglano le reti della vittoria. Per il Real è il 15esimo trionfo, Londra amara nuovamente per il Borussia dopo la sconfitta del 2013 contro il Bayern Monaco.

Apertura di partita molto equilibrata, ma lievita gradualmente il Borussia Dortmund, che non concede nulla al Real a parte qualche tiro da fuori senza pretese. Nel primo tempo, tantissime opportunità per andare in gol per i gialloneri. Inizia Brandt, che in percussione fallisce il diagonale mandandolo largo. Quindi Adeyemi salta Courtois senza trovare la porta, Fullkrug in spaccata colpisce il palo. Protagonista anche Courtois, che sventa un diagonale di Adeyemi e una sassata di Sabitzer.

Nella ripresa, il Borussia spinge meno, anche se ha un’altra occasione importante con Fullkrug su cui è attento ancora Courtois. Ma il Real, pian piano, riemerge, trascinato da Kroos, il primo a suonare la carica con una punizione all’incrocio sventata da Kobel. E’ un’altra partita, Vinicius e Rodrygo iniziano finalmente ad accendersi. Carvajal e Bellingham mettono paura non trovando la deviazione vincente sottomisura. La trova il terzo, di testa, a un quarto d’ora dalla fine. E’ la rete che spacca il match, il Real quasi dilaga. Bellingham non trova il raddoppio in area, Kobel si supera su un sinistro di Camavinga, poi un errore del Borussia in uscita consegna a Vinicius la palla del 2-0 con lo scavetto di gran classe. Fullkrug troverebbe, di testa, la rete dell’1-2 per rendere infuocati gli ultimissimi minuti, ma il gol viene giustamente annullato per fuorigioco. E inizia la grande festa del Real. Ancelotti, ancora una volta, ha avuto la meglio.