Fatto fuori dalla Juve, Ibrahimovic lo fa firmare con il Milan

In attesa di Thiago Motta, Giuntoli è già al lavoro per il calciomercato estivo della Juventus. Spunta l’affare a sorpresa col Milan

Sono iniziate le grandi manovre di calciomercato delle big di Serie A. Si attendono importanti mosse soprattutto da Milan e Juventus, le due inseguitrici dell’Inter campione d’Italia che hanno già cambiato in panchina.

I bianconeri attendono Thiago Motta, il Milan dopo Pioli ripartirà dall’ex Roma Fonseca. Le due rivali potrebbero presto incrociarsi nuovamente anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Nick Semeraro su X, infatti, Wojciech Szczesny ha attirato le attenzioni del Girona e di un paio di club di Premier League e soprattutto del Milan. Anche la dirigenza rossonera si sarebbe interessata sulla situazione del portiere polacco dopo il colpo Di Gregorio da parte della Juventus.

Calciomercato Milan, spunta l’occasione Szczesny: tutti i dettagli

Il futuro di Maignan è in bilico, non si escludono offerte dei top club per il portiere, ed il club rossonero avrebbe così attenzionato anche Szczesny.

L’altra indiscrezione dell’insider ha invece del clamoroso: messo alla porta dalla Juve, Szczesny starebbe anche valutando l’opzione del ritiro dal calcio giocato dopo la campagna di Euro 2024 con la sua Polonia. Il suo futuro alla Juve, con un contratto in scadenza a giugno 2025, è sempre più in bilico.