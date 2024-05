Locatelli centrale per Thiago Motta: la Juventus se lo tiene stretto | CM.IT

Per Thiago Motta Locatelli rappresenta un asset importante: nel progetto Juve c’è ampio spazio per il centrocampista

Non è un momento semplicissimo per Manuel Locatelli, che non ha letto il suo nome nella lista dei convocati per Euro 2024 per una scelta tecnica del CT Luciano Spalletti. Una decisione che ha lasciato un po’ di delusione nel centrocampista bianconero, che però può rifarsi della fiducia del suo prossimo allenatore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Thiago Motta ha una grande considerazione di Locatelli e lo considera uno degli elementi centrali del suo progetto tecnico. Il tecnico italo-brasiliano è convinto di poter valorizzare al massimo il numero 5 bianconero, riportandolo ai vertici del calcio italiano: un ruolo e uno status che Manuel si era guadagnato a pieno titolo in passato.

Dopo Allegri e Spalletti, pronta la cura Thiago Motta per Locatelli | CM.IT

Gli ultimi anni con la Juventus di Manuel Locatelli hanno portato ad un grande equivoco, che ha penalizzato molto la percezione del giocatore a livello mediatico. L’ex Milan e Sassuolo ha dovuto adempiere a compiti molto più difensivi rispetto al passato, facendolo anche in maniera ottima – statistiche alla mano, è stato il migliore dei bianconeri per contrasti effettuati (69) oltre che per passaggi riusciti (1687) – e dando un grande contributo alla squadra, eppure è stato giudicato per quello che gli veniva chiesto in passato.

Con Thiago Motta in panchina si potrà rivedere il Locatelli di Sassuolo, ma con maggiore consapevolezza e un bagaglio di esperienza molto superiore. Riuscire a far crescere nuovamente l’asset Locatelli è importante sia per motivazioni strettamente tecniche sia per motivazioni economiche, e il ritorno in Nazionale ne sarebbe un’inevitabile conseguenza. In tutto questo, la Juventus considera Locatelli al di fuori da logiche di mercato, salvo che dovesse arrivare a Torino la famigerata offerta irrinunciabile.