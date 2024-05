PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 2-2: Suslov dispensa calcio, Barella superficiale

I giudizi di Calciomercato.it dei protagonisti e non della sfida andata in scena al Bentegodi e valevole per l’ultima giornata di Serie A

VERONA

Perilli 7,5

Tchachoua 7

FLOP Coppola 5,5 – Il punto debole del Verona. Perde nettamente il duello con Arnautovic nel primo gol dell’austriaco. Si riscatta un po’ salvando su Cuadrado a metà secondo tempo.

Cabal 6 – Dal 68′ Magnani 6

Vinagre 6,5

Belahyane 6,5 – Dal 75′ Silva s.v.

Serdar 6,5

Mitrovic 6,5 – Dal 75′ Tavsan s.v.

TOP Suslov 8 – Dispensa calcio: rifinisce, segna e fa un gran lavoro anche in fase di interdizione. Giocatore di livello superiore. Sostituito nel finale per infortunio. Dall’83’ Cisse s.v.

Lazovic 7 – Dal 68′ Charlys

Noslin 7,5

All. Baroni 7

INTER

Audero 6 – Dal 68′ Di Gennaro 6

Bisseck 5,5

Acerbi 5,5

Carlos Augusto 5,5

Dumfries 5 – Dal 56′ Cuadrado 5,5

Frattesi 7

Calhanoglu 5,5

FLOP Barella 5 – Distratto e superficiale, da una sua leggerezza nasce il 2-1 di Suslov. Dal 68′ Asllani 6

Dimarco 6,5 – Dal 56′ Buchanan 5,5

TOP Arnautovic 8 – Fa una grande partita finalizzando con estrema freddezza le due occasioni avute. Con un pizzico di cattiveria potremmo dire che è l’uomo dei gol inutili. La stagione dell’austriaco, che esce col broncio, è stata negativa, l’Inter proverà a piazzarlo altrove. Dal 56′ Sanchez 6,5

Thuram 6,5

All. Inzaghi 6

Arbitro Zufferli 6

TABELLINO

VERONA-INTER 2-2

9′ e 46′ Arnautovic, 15′ Noslin, 37′ Suslov

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchachoua, Coppola, Cabal (68′ Magnani), Vinagre; Belahyane (75′ Silva), Serdar; Mitrovic (75′ Tavsan), Suslov (83′ Cisse), Lazovic (68′ Charlys); Noslin. All.: Baroni

INTER (3-5-2): Audero (68′ Di Gennaro); Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (56′ Cuadrado), Frattesi, Calhanoglu, Barella (68′ Asllani), Dimarco (56′ Buchanan); Arnautovic (56′ Sanchez), Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Zufferli di Udine

AMMONITI: Cabal, Barella