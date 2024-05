Gatti aspetta la Nazionale, ma Acerbi non basta: la situazione | CM.IT

Il forfait di Acerbi non basta per la convocazione in Nazionale di Gatti, che intanto si allena a Torino per farsi trovare pronto

La pubalgia colpisce nuovamente Francesco Acerbi e non gli permette di essere a disposizione di Luciano Spalletti per l’Europeo: il CT ha pre-allertato Federico Gatti, ma le chances di vedere il centrale bianconero in Nazionale sono scarse.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non basterà l’assenza annunciata del difensore nerazzurro, che dovrà operarsi, ma per la convocazione di Gatti servirebbe un ulteriore forfait nel pacchetto arretrato dell’Italia. Un’eventualità infausta a cui, in ogni caso, il CT non vuole farsi trovare impreparato e per questo ha voluto allertare il centrale di Rivoli. Gatti in questi giorni si sta allenando a Torino, nelle strutture della Juventus, in modo da potersi far trovare pronto in caso di necessità. La crescita avuta in stagione e il ruolo centrale che si è costruito in bianconero, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, non sono bastati a convincere Spalletti ad inserirlo nella rosa degli Azzurri che affronterà l’Europeo.