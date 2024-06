Gioco sospeso e calciatori infastiditi: caos nella finale di Champions

Incredibile quanto accaduto a Wembley durante la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid

Non sono bastati oltre 2mila uomini delle forze dell’ordine a Wembley per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della partita tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

Ha dell’incredibile quanto accaduto allo stadio Wembley di Londra in occasione dell’attesissima finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. L’arbitro, lo sloveno Slavko Vincic, è stato costretto a interrompere il gioco per diversi minuti pochi secondi dopo il fischio d’inizio della sfida tra le squadre di Edin Terzic e Carlo Ancelotti.

In particolar modo, la regolare disputa della partita è stata compromessa da una vera e propria invasione di campo da parte di alcuni tifosi. Uno solo inizialmente, poi sono diventati addirittura quattro, tutti inseguiti dagli steward presenti a bordo campo che hanno faticato non poco per fermare gli invasori e accompagnarli fuori dal terreno di gioco per consentire la regolare ripresa del match.

Champions League, invasione di campo interrompe subito la finale

Un invasione di campo scattata dopo appena venticinque secondi di gioco e che ha infastidito, non poco, i giocatori in campo.

Nonostante il dispiegamento di ben 2500 uomini delle forze dell’ordine, dunque, quattro tifosi sono riusciti a entrare in campo, interrompendo il gioco per diversi minuti prima della regolare ripresa.