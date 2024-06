DIRETTA finale Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid 0-0: Brandt vicino al vantaggio | LIVE

Calciomercato.it vi offre la finale di ‘Wembley’ tra il Borussia Dortmund di Terzic e il Real Madrid di Ancelotti in tempo reale

Il Borussia Dortmund e il Real Madrid si affrontano a Londra nella finalissima che assegna la Champions League 2023-24. Una sfida per deciderà chi sarà campione d’Europa e iscriverà il suo nome nell’albo d’oro dopo il Manchester City che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da un lato gli schwarzgelben di Edin Terzic, che hanno chiuso la Bundesliga al quinto posto, vanno a caccia della seconda Champions della loro storia dopo l’unica vinta nel 1997 in finale contro la Juventus. I prussiani, dopo aver vinto il loro girone che comprendeva il Milan, hanno eliminato nell’ordine il Psv Eindhoven, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain. Dall’altro lato i blancos di Carlo Ancelotti, che si sono già laureati campioni di Spagna vincendo la Liga, puntano ad aggiornare il record conquistando la quindicesima coppa dei campioni. Le Merengues sono giunti a questo appuntamento dopo aver avuto la meglio sul Lipsia agli ottavi, sul Manchester City ai quarti e sul Bayern Monaco in semifinale. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulle app di Now e Mediaset Infinity. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla fase a gironi del 2017, con gli spagnoli che si imposero 3-2 con un gol di Lucas Vazquez dopo le reti di Mayoral e Ronaldo e la doppietta di Aubameyang. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Wembley’ tra Borussia Dortmund e Real Madrid live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Real Madrid

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. All. Ancelotti