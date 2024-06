Bomber KO in allenamento, UFFICIALE: salta gli Europei

Il grave infortunio costa carissimo all’attaccante, che sarà costretto a saltare la fase finale di Euro 2024. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione

Manca sempre meno all’inizio di Euro 2024 e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Cominciati i raduni di preparazione, non sono poche le Nazionali che devono fare i conti con i primi infortuni. L’ultima notizia in tal senso arriva dal ritorno della Scozia.

Nel corso di uno degli ultimi allenamenti, infatti, l’attaccante Lyndon Dykes è stato portato fuori dal campo in barella per un problema al ginocchio. Sofferente, l’attaccante del QPR ha immediatamente sollecitato l’intervento dello staff medico. Sin dai minuti immediatamente successivi all’infortunio si percepiva un clima piuttosto tesa nel ritiro della Scozia. Sensazioni che sono stati avvalorate dall’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, infatti, la Scozia ha comunicato l’assenza di Lyndon Dykes in vista dei prossimi Europei, augurandogli una pronta guarigione. Ecco il comunicato in questione:

“A seguito di un infortunio avvenuto ieri in allenamento, Lyndon Dykes non sarà convocato per UEFA EURO 2024. Siamo dispiaciuti per te, Lyndon, ma sappiamo che presto tornerai con la maglia della Scozia. Ti auguro una pronta guarigione”.