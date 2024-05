PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-SALERNITANA: Tomori distratto, Giroud lascia da bomber

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Salernitana, match delle ore 20.45, valevole per la trentottesima giornata di Serie A

Termina in parità la partita a San Siro il Milan e la Salernitana. Il match si sblocca al 22esimo con Rafa Leao che approfitta di un erroraccio di Fiorillo. Cinque minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, ecco il gol di Olivier Giroud. Nella ripresa arrivano i gol di Calabria, Simy (doppietta) e Sambia.

Ecco i voti:

MILAN

Mirante 5,5 – Dall’87’ Nava 5,5

Calabria 7

Gabbia 6,5 – Dal 58′ Caldara 5,5

FLOP Tomori 5 – Si chiude male la stagione del centrale inglese, che da quando è rientrato dall’infortunio non è riuscito a ripetere le prestazioni di inizio campionato. Non è la prestazione orrenda di una settima fa contro il Torino, ma è il responsabile principale del primo gol subito da Simy, con una marcatura alquanto discutibile. Dall’87’ Kjaer s.v.

Hernández 7

Florenzi 6,5

Reijnders 6

Pulisic 6,5

Bennacer 5,5

TOP Leao 7,5 – Non poteva che essere suo il primo gol con la nuova maglia del Milan. Sta bene fisicamente e ha voglia di regalare sorrisi per l’ultimo saluto al suo mister e ad Olivier Giroud. La sblocca, sfruttando un erroraccio di Fiorillo. Surfa e dribbla, ad alta velocità, come sa fare lui quando è in serata. Il Milan non può che ripartire dal suo numero dieci. Dal 58′ Adli 5

Giroud 7 – Dall’85’ Jovic s.v.

All. Pioli 6

SALERNITANA

Fiorillo 4

Pierozzi 5

Pasaridīs 5

Gyömbér 5

Sambia 7

Coulibaly 5,5

Maggiore 5,5 – Dall’80’ Sfait s.v.

Zanoli 5,5 – Dall’80’ Łęgowski s.v.

Candreva 5 – Dal 60′ Simy 7,5

Kastanos 5 – Dal 60′ Vignato 6

Tchaouna 6,5

All. Colantuono 6,5

TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 3-3

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega; Jović, Okafor. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasaridīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp.: Costil, Salvati; Ferrari, Guccione, Pellegrino; Di Vico, Łęgowski, Sfait, Vignato; Boncori, Fusco, Simy. All.: Colantuono.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

GOL: 22′ Leao (M), 27′ Giroud (M), 64′ e 86′ Simy (S), 78′ Calabria (M), 87′ Sambia (S)

AMMONITI:

ESPULSI: