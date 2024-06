Italia, buone notizie per Spalletti: due recuperi fondamentali. E c’è anche Rocco Hunt

Luciano Spalletti per la partita contro l’Albania recupera due pedine vitali, ma la loro presenza dal primo minuti non è ancora scontata

DA ISERLOHN – L’attesa per l’antivigilia di Italia-Albania era tutta per due giocatori, che in realtà da un po’ non si vedevano in campo. Uno è Nicolò Barella, l’altro Nicolò Fagioli. Il centrocampista dell’Inter non è al megio da qualche giorno, ha praticamente sempre lavorato in regime differenziato, Spalletti temeva di non averlo a disposizione. Nell’allenamento forse decisivo per la sua presenza, il giocatore sardo è stato regolarmente presente in gruppo, tornando nel momento clou.

È stato gestito, anche se ovviamente non è ancora al top. Il ct deciderà solo all’ultimo del suo impiego, ma la sua presenza oggi fa ben sperare anche per una eventuale maglia da titolare. Che resta per niente scontata, ma comunque non da escludere. Insieme a lui c’era anche Nicolò Fagioli, in palestra insieme a Barella fino a ieri. Il giocatore della Juve è l’altro recuperato eccellente dopo che nella seduta di ieri sera era tornato pure Frattesi. Per il classe 2001 la maglia dal 1′ è molto più complicata, per una serie di motivi, in primis la stessa condizione fisica. Più facile che Spalletti lo porti direttamente in panchina. La presenza di Barella però apre nuovi scenari per il tecnico, che avrà più margine di manovra oltre a Jorginho e Cristante che restano avanti. Prima dell’allenamento, a fare visita alla squadra e al ct è arrivato Rocco Hunt, noto rapper napoletano.