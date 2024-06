Leao via a 150 milioni, arriva la smentita UFFICIALE del Milan

In casa Milan tiene banco il ‘caso’ delle presunte dichiarazioni del presidente Scaroni su Rafael Leao da vendere a 150 milioni

Arriva la smentita alle parole di Paolo Scaroni in merito alla possibile cessione del cartellino di Rafael Leao con tanto di prezzo già stabilito.

“Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato…”. Queste le parole attribuite a Paolo Scaroni, presidente del Milan che – rispondendo a un tifoso rossonero – avrebbe svelato la possibilità di cedere l’asso portoghese per la cifra di 150 milioni di euro come svelato dall’agenzia giornalistica Dire.

Una notizia che – inevitabilmente – ha destato scalpore nell’ambiente rossonero, visto il valore tecnico di Rafael Leao, sempre giocatore più chiacchierato in casa Milan. E anche perché il club rossonero ha già salutato Olivier Giroud e nei giorni scorsi si sono intensificate le voci relative a una possibile cessione di Theo Hernandez un anno dopo quella di Sandro Tonali al Newcastle United.

Calciomercato Milan, arriva la smentita alle parole di Scaroni

Parole forti, prontamente smentite: il presidente del Milan – infatti – ha seccamente smentito tale affermazione attribuitagli nelle scorse ore.

Non solo: quello relativo alla possibile cessione di Rafael Leao per 150 milioni di euro non rappresenta il pensiero del numero uno del club rossonero.