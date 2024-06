Milan, Scaroni choc: “Leao? A questa cifra lo impacchetto”

Il presidente del Milan risponde così su una possibile mega offerta in arrivo per l’attaccante portoghese

Dopo aver dato l’addio a Olivier Giroud, in scadenza di contratto e destinato ad un futuro in MLS, il Milan è tornato forte sul mercato a caccia di un nuovo bomber. In attesa di chiudere l’approdo di Paulo Fonseca in panchina, dopo l’intesa raggiunta da giorni tra le parti, non sono però esclusi possibili scossoni in uscita a fronte di vari sondaggi arrivati in particolare dall’estero.

Non solo l’interesse di cui si è parlato nell’ultima settimana da parte del Bayern Monaco nei confronti di Theo Hernandez, ma a far scattare l’allarme in casa rossonera è anche il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese viene considerato tra i talenti più luminosi in Europa ed è comprensibilmente seguito da diversi club, anche in Arabia Saudita.

In riferimento a Leao, a margine del tradizionale ricevimento del 2 giugno al Quirinale, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha lanciato una battuta che di certo non fa stare tranquilli proprio in questo momento i tifosi del Milan. Come riportato dall’agenzia ‘Dire’, alla domanda formulata da un tifoso rossonero su possibili offerte per il forte esterno portoghese, il numero uno rossonero ha risposto così: “Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato…”.