Borussia-Real e il “cu…” illegale di Ancelotti: il web si scatena

Borussia Dortmund-Real Madrid finale dalle grandi emozioni, occasioni a ripetizione per i tedeschi ma Ancelotti si salva: i commenti del web

Come prevedibile, la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid si sta rivelando tiratissima. Da una parte la voglia del Borussia di tornare a vincere 27 anni dopo, regalando il trofeo a Reus per l’ultima, dall’altra la voglia del Real di alzare la coppa per la quindicesima volta, aiutandosi con la sua grande esperienza nelle finali. E magari non solo quella.

L’opinione comune è che Carlo Ancelotti, oltre alle innegabili doti da tattico e da allenatore, abbia anche una certa “fortuna” nei momenti che contano. Opinione suffragata dai fatti e anche nel primo tempo di Wembley, con il Borussia che ha almeno tre palle gol clamorose tra cui un palo di Fullkrug, senza riuscire a metterla dentro. Ed ecco i commenti che si scatenano su ‘X’:

Troppo fortunato Ancelotti non si può giocare contro di lui i champions #UCLfinal — Rob (@robianniy) June 1, 2024

Ancelotti li ha buttati tutti dentro. iReal Madrid ILLEGAL! — Danilo D’Aponte (@vassili87) August 12, 2014

Il culo di Ancelotti si vede da Marte. #BorussiaMadrid — GennaRino/55 (@VitGen55) June 1, 2024

Se avessi il culo di Ancelotti, sarei miliardario. — Roberto Vettorazzi (@RobertoVet73471) June 1, 2024

Cominciamo col culo di Ancelotti.#UCLfinal — fratello in Christos (@elfoblues) June 1, 2024