Buffon svela tutto: “Ecco il valore aggiunto della Nazionale”

I tifosi italiani fremono sempre di più in vista di Euro 2024. A prendere la parola oggi è stato Gianluigi Buffon che ha detto la sua su Spalletti e il gruppo azzurro

L’attesa sta per finire: l’inizio ufficiale dei prossimi Europei di calcio è fissato per il 14 giugno. L’Italia ci va da campione uscente e spera di poter replicare il successo della stupenda estate 2021.

Il compito spetta a Luciano Spalletti, che nel post Mancini ha avviato un nuovo ciclo che i tifosi sperano possa essere ricco di successi. Proprio della Nazionale ha parlato il capo delegazione Gianluigi Buffon, che ai microfoni di ‘Radio Deejay’ ha ammesso: “Siamo una nazionale sottovalutata, che arriva a fari spenti e non lo vedo un aspetto negativo, anzi. Sinceramente per i valori che ho percepito qua, morali, di appartenenza, spessore e quindi di qualità, secondo me siamo una Nazionale forte che trova in Spalletti e nel suo staff un valore aggiunto, è questa la fotografia della Nazionale”.

Ed ancora sul ct: “Spalletti è un po’ come me, un animale selvatico che va lasciato a volte a briglie sciolte”. Buffon incorona quindi la truppa azzurra in vista della prossima spedizione e al contempo esalta anche la scelta di Antonio Conte al Napoli definendola: “Come il cacio sui maccheroni”.