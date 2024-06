Lascia il ritiro della Nazionale: problema per Spalletti

Si avvicina l’inizio degli Europei e per Luciano Spalletti c’è un problema con cui dover fare i conti

Brutte notizie per Luciano Spalletti quando mancano meno di due settimane all’inizio degli Europei in Germania.

C’è grande attesa per l’inizio degli Europei fissata per il prossimo 14 giugno, quando i padroni di casa della Germania affronteranno la Scozia nella gara inaugurale. Il percorso dell’Italia, invece, inizierà il giorno dopo, con la sfida con l’Albania ad aprire la fase a gironi degli azzurri di Luciano Spalletti.

In questi giorni Donnarumma e compagni si sono ritrovati a Coverciano per preparare la spedizione tedesca, ma poche ore fa Luciano Spalletti ha dovuto salutare – almeno per qualche ora – uno dei punti fermi della Nazionale italiana e del suo scacchiere tattico.

Euro 2024, Di Lorenzo lascia il ritiro della Nazionale italiana

Nelle scorse ore, infatti, l’esterno destro Giovanni Di Lorenzo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana in quel di Coverciano.

Il giocatore di proprietà del Napoli – al centro di una polemica tra entourage e club azzurro – infatti ha lasciato il ritiro degli azzurri in quel di Coverciano su autorizzazione della Federazione Italiana Gioco Calcio per impegni familiari. Lo conferma la stessa Figc che fa sapere: “Giovanni Di Lorenzo ha svolto individualmente in mattinata il programma di lavoro previsto ed è stato poi autorizzato a lasciare il raduno per impegni familiari”.