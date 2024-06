Quasi fatta con la Juventus: arriva con i soldi di Chiesa

Chiesa potrebbe finanziare l’acquisto di un grande talento inglese da tempo nel mirino del Football director della Juve Cristiano Giuntoli

Federico Chiesa potrebbe dire addio alla Juventus in questo calciomercato estivo. Il figlio d’arte non ha fretta di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025, la Roma è alla finestra ma attenzione anche al Napoli considerata la grande stima di Conte nei suoi confronti.

Chiesa non è centrale nei piani di Motta quanto Dusan Vlahovic, ed è chiaro che senza un’intesa per il prolungamento Giuntoli farebbe di tutto per non perderlo a zero e, quindi, per venderlo subito al miglior offerente. L’obiettivo, in tal caso, sarà incassare non meno di 40 milioni di euro, cifra non bassa per un calciatore non più giovanissimo e con il contratto che scade tra un anno.

In Premier continuano ad esserci alcuni estimatori di Chiesa, vedi il Newcastle come l’Aston Villa che ha strappato la qualificazione alla nuova Champions. In Italia, invece, piace molto a Daniele De Rossi e ad Antonio Conte, quest’ultimo legatosi al Napoli con un triennale da 8 milioni bonus inclusi. In questi giorni è stato ipotizzato proprio un affare con gli azzurri: Chiesa alla corte di De Laurentiis in cambio di soldi e il cartellino di Di Lorenzo, il quale avrebbe già un accordo con Giuntoli.

L’ostacolo numero uno al trasferimento del classe ’97 ad un’altra big di Serie A, nello specifico ad una tra Roma e Napoli, è lo stesso Chiesa, il quale vuole dalla Juve – e dal suo potenziale acquirente – un ingaggio importante, senz’altro superiore ai 5 milioni netti attuali. Per giallorossi e partenopei, ragionando al lordo, parliamo di un ingaggio largamente in doppia cifra.

L’eventuale cessione di Chiesa darebbe respiro ai conti della Juventus, con Giuntoli che avrebbe già individuato il sostituto. Stando al ‘Sun’ trattasi di Mason Greenwood, rilanciatosi al Getafe (10 gol e 6 assist) dopo un anno pesantissimo a causa delle accuse per strupro da cui è stato scagionato.

Dall’Inghilterra: Juve molto vicina a Greenwood. Lo ‘finanzia’ Chiesa

Greenwood era un profilo che Xavi avrebbe voluto al Barcellona nella prossima stagione, ma l’addio del tecnico ai blaugrana ha chiuso le porte all’inglese di proprietà del Manchester United. A quanto pare gli inglesi non sono intenzionati a puntarci di nuovo, così l’unica strada percorribile è quella della cessione. Stavolta a titolo definitivo, dato che il suo contratto termina nel 2025 come quello di Chiesa.

Sempre il ‘Sun’ dà la Juventus in netta pole, o meglio dire vicinissima all’acquisto del cartellino dell’esterno classe 2001, in Spagna tornato a mostrare tutto quel grande potenziale che gli ha consentito di debuttare a soli 17 anni con la maglia dei ‘Red Devils’. Il suo cartellino dovrebbe avere una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.