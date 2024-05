Thiago Motta plasma la sua Juventus: il piano per Vlahovic | CM.IT

Nelle prossime settimane prenderà forma la Juventus di Thiago Motta, pronto a plasmarla a sua immagine e somiglianza: il piano per Vlahovic

La Juventus venerdì 17 maggio ha chiuso definitivamente il capitolo Allegri e ha, indirettamente, aperto il nuovo corso targato Thiago Motta. Dopo le voci anticipate su queste pagine nei mesi scorsi, in settimana è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio al tecnico italo-brasiliano da parte del Bologna. Ora, è già tempo di rinnovamento in casa Juve: a plasmare la Vecchia Signora è proprio Thiago Motta.

Nonostante non sia ancora arrivato l’annuncio da parte del club bianconero, iniziano a trapelare le prime indicazioni da parte del nuovo allenatore. Il colpo numero 1 riguarda il portiere, con Michele Di Gregorio che si appresta a raggiungere la Juventus: come vi abbiamo raccontato su queste pagine, l’accordo con il Monza è totale ed è figlio dell’incontro tra Giuntoli e Galliani di qualche settimana fa. Di Gregorio, neo-eletto miglior portiere della Serie A, ha proprio le caratteristiche che piacciono all’ormai ex tecnico del Bologna: coraggio nel posizionamento e ottime doti da primo costruttore di gioco. Nelle indicazioni di Thiago Motta, però, gli scenari più stuzzicanti riguardano l’attacco della Juventus.

Thiago Motta vede Vlahovic al top: dubbi su Chiesa | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Thiago Motta ha una grande considerazione di Dusan Vlahovic ed è convinto di poter contribuire nel definitivo salto di qualità da parte dell’attaccante serbo. Il tecnico italo-brasiliano è molto attento sullo sviluppo individuale dei calciatori a sua disposizione e Vlahovic potrebbe raggiungere quelle vette che si sono intraviste solo a sprazzi a Torino.

Per questo motivo, è difficile immaginare una partenza del numero 9 bianconero questa estate, nonostante il pesante ingaggio che lo lega alla Juventus. L’anno prossimo potrebbe essere quello dell’exploit di Vlahovic e di questo iniziano ad essere convinti tutti in bianconero. Se per il serbo c’è un feeling immediato (è diventato virale un video di Thiago Motta che esplode in un sorriso quando gli viene nominato Vlahovic in un’intervista post partita), riguardo a Federico Chiesa i dubbi sono maggiori. Il prossimo allenatore della Juve non lo ha messo tra gli intoccabili e anche per questo, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il rinnovo non è considerato una formalità. Tassello dopo tassello nelle prossime settimane prenderà forma la Juve di Thiago Motta, con qualche certezza: Dusan Vlahovic può essere la sua punta di diamante.