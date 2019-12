CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / E' l'Intervista di Zlatan Ibrahimovic a 'GQ' a tenere banco in queste ore: lo svedese ha annunciato il ritorno in Italia, lasciando qualche indizio sulla sua scelta: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti" le parole dell'attaccante corteggiato da Bologna, Milan e Napoli, in rigoroso ordine alfabetico.

Proprio sull'intervista di Ibrahimovic ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli' Giovanni Audiffredi, direttore di 'GQ' che ha raccontato alcuni particolari sul futuro dello svedese: "Ibrahimovic è deciso a tornare in Italia, ma è stato criptico sulla destinazione: credo che Milano, sponda rossonera, sarebbe la sua soluzione preferita. Ibrahimovic racconta che dal Milan non si sarebbe mosso se non gli fosse stato chiesto da Adriano Galliani. La famiglia apprezza Milano, si sono sempre trovati bene.

Lui, sul finale della sua carriera, a 38 anni gradirebbe chiudere a Milano".

Calciomercato, Ibrahimovic al Milan: il retroscena

A dare maggior concretezza all'ipotesi Milan anche un retroscena svelato dallo stesso Audiffredi: "Al Milan stava benissimo, sua moglie apprezza la città lombarda. Mi hanno chiamato i dirigenti del Milan terrorizzati dopo aver letto le parole che ci aveva detto Ibrahimovic, segno evidente di una trattativa in corso".

