Calciomercato Juventus, Paratici irrompe sul nuovo Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DJALO - La Juventus è sempre vigile sui giovani talenti in giro per il mondo. L'ultimo nome sul taccuino del CFO bianconero Fabio Paratici, stando a quanto riportato da 'Football Insider', sarebbe quello di Matchoi Bobo Djalo, 16enne esterno offensivo destro portoghese che in patria viene considerato il nuovo Cristiano Ronaldo. Facendo il suo esordio in campionato lo scorso 10 agosto contro il Benfica, ha stabilito il record di giocatore più giovane della storia della Liga Nos lusitana.

Ilspera che a gennaio possa scatenarsi un'asta: oltre alla Juve, infatti, si registra l'interesse di due club inglesi come ile soprattutto l'

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, Paratici blinda Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, doppio assist per Pogba