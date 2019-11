I movimenti di mercato secondo i bookmakers

Il mercato invernale è ormai alle porte e con esso i prossimi colpi. Quali saranno i trasferimenti delle grandi squadre? Riuscirà Conte ad avere i rinforzi che tanto vorrebbe? In quale squadrà finirà Ibrahimovic? Abbiamo analizzato vari siti scommesse e abbiamo scoperto quali saranno i movimenti di mercato più probabili di gennaio.

Partiamo dalla capolista Juventus, che deve alleggerire la rosa e abbassare il monte ingaggi, visti i tanti centrocampisti e difensori centrali. L’addio di Emre Can sembra quasi certo, visto che i books lo quotano a 1.25, mentre una sua permanenza è quotata a 3.20. Più difficile che dica addio ai bianconeri il suo compagno di squadra Demiral, prelevato quest’estate dal Sassuolo, il cui approdo in un’altra squadra è quotato 2.00. Rimanendo in casa Juve, da registrare l’interesse dei bianconeri per Rakitic, che piace anche all’Inter, il cui addio al Barca nel mercato di gennaio è quotato 1.80, non proprio impossibile diciamo.

Passando ai nerazzurri, Vidal è il primo obiettivo di Conte, ma il Barcellona difficilmente deciderà di privarsene: il cileno sta dimostrando classe e carisma coi blaugrana e difficilmente verrà ceduto: un suo approdo in un’altra squadra durante il mercato invernale è quotato ben 5 volte la posta.

Attenzione a Giroud: l’attaccante transalpino è finito stabilmente in panchina al Chelsea e pare abbia chiesto la cessione, con l’Inter spettatrice interessata: in questo caso la quota di un cambio di casacca diè quotato a 2.00. Probabile quindi., quotato 2.80, che potrebbe finire al Genoa in uno scambio con. Quota interessante questa e da tenere presente.

Spostandoci in casa Napoli troviamo tanti giocatori tra i papabili partenti: Mertens e Hysaj in partenza sono quotati poco più di 2.00, più difficile l’addio di Allan bancato a 3.00, mentre sempre tra i partenopei registriamo l’interesse per il rossonero Kessiè, il cui addio nel mercato invernale è quotato 2.30.

Chiudiamo con il trasferimento che sta creando più interesse al momento, ovvero quale sarà la prossima squadra di Zlatan Ibrahimovic? I media insistono sul Milan (ne abbiamo parlato in un nostro articolo qui) e i siti di scommesse sono sulla stessa linea, quotando un passaggio del talento svedese tra le fila dei rossoneri a 1.75. Più distaccate Bologna, Napoli e Fiorentina, con i felsinei a quota 4.00 e partenopei e viola poco distanti. Un trasferimento in Cina di Ibra sembra assai poco probabile, visto che è quotato 31 volte la posta. Che dire, speriamo di esservi stati utili con questi spunti, e ringraziamo la redazione di Bookmaker Bonus per le statistiche raccolte.