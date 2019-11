DIRETTA BASAKSEHIR ROMA FORMAZIONI / Deleterio e condizionato da pesanti errori arbitrali, il doppio confronto contro il Borussia M'Gladbach ha complicato molto i piani giallorossi in ottica qualificazione. La squadra di Paulo Fonseca non può permettersi passi falsi in Basaksehir-Roma. Per raggiungere i sedicesimi di finale, alla squadra capitolina bastano quattro punti in due gare, ma giocare per il pareggio potrebbe rivelarsi rischioso e per questo il tecnico portoghese farà ricorso agli uomini migliori.

Diretta Basaksehir-Roma: probabili formazioni e classifica

Nella lista dei convocati si rivedono Kalinic e Mkhitaryan, mentre non ci saranno, tra gli altri, Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali dell'incontro e la situazione in classifica:

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Mert; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Okechukwu, Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli. All. Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA GRUPPO J: Basaksehir 7; Borussia M'Gladbach 5; Roma 5; Wolfsberger 4