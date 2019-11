LIVERPOOL NAPOLI / Il Napoli esce con un punto prezioso dalla trasferta sul campo dei campioni d'Europa del Liverpool. Finisce 1-1 ad 'Anfield' tra la squadra di Ancelotti e l'undici di Klopp, con gli azzurri che vedono la qualificazioni agli ottavi di Champions League. Un pareggio che fa morale anche in casa partenopea dopo le ultime tensioni tra società, squadra e allenatore.

La zampata di Mertens aveva sbloccato il risultato al 21'del primo tempo, con il folletto belga bravo ad incrociare con il destro e a battere Alisson sul perfetto assist di Di Lorenzo.

Il Napoli gestisce bene le operazioni e non soffre troppo, incassando però nella ripresa il pareggio dei 'Reds' ad opera di. Sugli sviluppi di un corner, il difensore croato è stata già in alto di tutto battendo Meret.

Un 1-1 che lascia il Liverpool in testa al girone, con il Napoli sempre ad un punto di distanza. Nell'ultimo turno all'undici di Ancelotti basterà un punto con il Genk per staccare il pass qualificazione: in caso di arrivo a pari punti con il Salisburgo (a -2 dai partenopei in classifica), gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti rispetto agli austriaci.

Liverpool-Napoli 1-1

21' Mertens; 65' Lovren

Classifica Gruppo E: Liverpool 10 punti; Napoli 9; Salisburgo 7; Genk 1