Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Blitz di Manna: ex Bayern e Psg al Napoli a parametro zero

Foto dell'autore

Grandi manovre di mercato in casa Napoli in questi ultimissimi giorni: ecco chi può trasferirsi in azzurro dopo Giovane. 

Non solo Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane. Il Napoli è al lavoro sul mercato con l’obiettivo di regalare a Conte un esterno affidabile e di esperienza internazionale: piace parecchio Fortini della Fiorentina, ma i colloqui con il club viola sono rimandati e se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi.

Juve, Bernat in uscita dal Psg
Juan Bernat (LaPresse) – Calciomercato.it

Proprio in questa ottica, è da registrare l’interesse del club partenopeo per Juan Bernat, spagnolo classe 93, attualmente svincolato dopo le esperienze con le maglie di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Villarreal e Getafe.

Lo riferisce in queste ore a ‘Radio CRC’ il giornalista Carlo Alvino, secondo cui il direttore sportivo Manna starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del 32enne originario di Cullera e sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per convincerlo a trasferirsi in Campania. Bernat ha alle spalle esperienze di altissimo livello con club di prima fascia e potrebbe tornare davvero utile ad Antonio Conte, vista i tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa del Napoli.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie