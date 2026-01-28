Blitz di Manna: ex Bayern e Psg al Napoli a parametro zero

Grandi manovre di mercato in casa Napoli in questi ultimissimi giorni: ecco chi può trasferirsi in azzurro dopo Giovane.

Non solo Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane. Il Napoli è al lavoro sul mercato con l’obiettivo di regalare a Conte un esterno affidabile e di esperienza internazionale: piace parecchio Fortini della Fiorentina, ma i colloqui con il club viola sono rimandati e se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi.

Proprio in questa ottica, è da registrare l’interesse del club partenopeo per Juan Bernat, spagnolo classe 93, attualmente svincolato dopo le esperienze con le maglie di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Villarreal e Getafe.

Lo riferisce in queste ore a ‘Radio CRC’ il giornalista Carlo Alvino, secondo cui il direttore sportivo Manna starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del 32enne originario di Cullera e sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per convincerlo a trasferirsi in Campania. Bernat ha alle spalle esperienze di altissimo livello con club di prima fascia e potrebbe tornare davvero utile ad Antonio Conte, vista i tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa del Napoli.