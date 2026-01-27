Fortini-Roma, dietrofront inaspettato: cosa cambia a gennaio | CM

La Roma vuole chiudere col botto questa finestra invernale di calciomercato: tutti i movimenti in casa giallorossa.

L’obiettivo è un esterno offensivo e l’oggetto dei desideri ha un nome e un cognome ben precisi: Yannick Ferreira Carrasco. La Roma proverà fino alla fine a convincere l’Al-Shabab a cedere il calciatore che, intanto, ha già dato l’ok a una riduzione importante dello stipendio pur di trasferirsi in giallorosso.

Qualsiasi altro discorso di mercato relativo ad eventuali entrate verrà rimandato a giugno. Uno di questi riguarda Niccolò Fortini, difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006: l’esterno originario di Lucca piace tantissimo a Gian Piero Gasperini ma – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – non si trasferirà alla Roma, almeno in questa sessione invernale di calciomercato.

Se ne riparlerà al termine della stagione quando ci sarà da battere anche la concorrenza del Napoli: gli azzurri spingono per Fortini, ma la Roma c’è e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si va, dunque, verso una volata a due tra giallorossi e azzurri per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale, e non solo.