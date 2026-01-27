Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Fortini-Roma, dietrofront inaspettato: cosa cambia a gennaio | CM

Foto dell'autore
e

La Roma vuole chiudere col botto questa finestra invernale di calciomercato: tutti i movimenti in casa giallorossa. 

L’obiettivo è un esterno offensivo e l’oggetto dei desideri ha un nome e un cognome ben precisi: Yannick Ferreira Carrasco. La Roma proverà fino alla fine a convincere l’Al-Shabab a cedere il calciatore che, intanto, ha già dato l’ok a una riduzione importante dello stipendio pur di trasferirsi in giallorosso.

Gian Piero Gasperini
Gasperini Ansa Foto) – calciomercato.it

Qualsiasi altro discorso di mercato relativo ad eventuali entrate verrà rimandato a giugno. Uno di questi riguarda Niccolò Fortini, difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006: l’esterno originario di Lucca piace tantissimo a Gian Piero Gasperini ma – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – non si trasferirà alla Roma, almeno in questa sessione invernale di calciomercato.

Se ne riparlerà al termine della stagione quando ci sarà da battere anche la concorrenza del Napoli: gli azzurri spingono per Fortini, ma la Roma c’è e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si va, dunque, verso una volata a due tra giallorossi e azzurri per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale, e non solo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie