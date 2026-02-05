Atalanta
Boom! Guardiola in Serie A: la possibile destinazione

Svolta inaspettata per quel che concerne il futuro di Pep Guardiola: ecco dove potrebbe finire l’attuale allenatore del Mancheser City. 

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, Pep Guardiola potrebbe salutare il Manchester City in estate, dopo dieci anni. Ne è convinta soprattutto la ‘BBC’, secondo cui la permanenza del tecnico spagnolo in Inghilterra sarebbe al momento in bilico e ci sarebbe grandi dubbi su chi siederà l’anno prossimo sulla panchina dei Citizens. Si parla con insistenza di Liga, Bundesliga e Premier per Guardiola, ma occhio anche alla pazza idea che porta alla Serie A.

Ma quale squadra italiana potrebbe allenare Guardiola? Inter e Milan sembrano defilate con il recente arrivo di Chivu e Allegri nel capoluogo meneghino e, quindi, tornano d’attualità in tal senso le panchine di Juve, Napoli e Roma.

I bianconeri stanno facendo bene con Spalletti, ma ogni discorso relativo al futuro del tecnico di Certaldo è rinviato all’estate. A Napoli, non appare per nulla scontata la conferma di Conte, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. A Roma, invece, i rapporti tra Gasperini e la dirigenza non sono idilliaci e, quindi, si sogna un clamoroso ritorno di Guardiola nella Capitale, dopo la breve esperienza come calciatore nella stagione 2002/03. Chi la spunterà alla fine?

