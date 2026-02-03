Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mercato chiuso, il Milan piazza il colpo a zero: lo toglie a Conte

Foto dell'autore

Il Ds rossonero Tare si è messo già in moto. Tutti i dettagli

Chiuso il mercato, perlomeno nei principali Paesi, ecco che già se ne apre un altro.

Parliamo ovviamente di quello dei parametri zero, dei calciatori in scadenza a giugno che già da inizio anno – e qualcuno di loro lo ha fatto – avrebbero potuto firmare con un altro club.

Vlahovic esulta dopo un gol con la Juve
Vlahovic andrà via dalla Juve a costo zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’elenco è piuttosto lungo e include nomi molto pesanti, da Lewandowski a Vlahovic fino a Leon Goretzka. Quest’ultimo è stato quasi a un passo dal lasciare il Bayern sul finire della sessione invernale.

Ci ha provato concretamente l’Atletico Madrid, poi di concerto con la società bavarese, il classe ’95 ha deciso di restare fino al termine della stagione. L’ultima al Bayern, come già annunciato dagli stessi teutonici.

Goretzka, il Milan (e forse anche il Napoli) contro Atletico, Barcellona e la Premier

Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Goretzka? L’Atletico stesso, ma qui su Calciomercato.it vi abbiamo parlato del forte interesse anche del Barcellona, con Flick suo principale sponsor. Il tedesco è stato suo allenatore a Monaco e in Nazionale.

Goretzka durante una partita col Bayern
Goretzka, il Milan ci prova (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma la prossima destinazione del centrocampista di Bochum, oltre che naturalmente la Premier, potrebbe essere la nostra Serie A. Per il 30enne si è già mosso il Milan, che verso i calciatori stranieri di grosso calibro vanta sempre un forte ascendente. Tare è in contatto con l’entourage, ma è chiaro che tanto dipenderà dalle richieste economiche del calciatore e, per l’appunto, di chi lo gestisce.

In Italia è stato proposto all’Inter e alla Juve, frenate entrambe da costi ed età, e c’è da fare attenzione al Napoli, che dopo De Bruyne – finora è andata male – potrebbero ragionare sull’ingaggio di un altro big internazionale a zero a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie