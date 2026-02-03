Il Ds rossonero Tare si è messo già in moto. Tutti i dettagli

Chiuso il mercato, perlomeno nei principali Paesi, ecco che già se ne apre un altro.

Parliamo ovviamente di quello dei parametri zero, dei calciatori in scadenza a giugno che già da inizio anno – e qualcuno di loro lo ha fatto – avrebbero potuto firmare con un altro club.

L’elenco è piuttosto lungo e include nomi molto pesanti, da Lewandowski a Vlahovic fino a Leon Goretzka. Quest’ultimo è stato quasi a un passo dal lasciare il Bayern sul finire della sessione invernale.

Ci ha provato concretamente l’Atletico Madrid, poi di concerto con la società bavarese, il classe ’95 ha deciso di restare fino al termine della stagione. L’ultima al Bayern, come già annunciato dagli stessi teutonici.

Goretzka, il Milan (e forse anche il Napoli) contro Atletico, Barcellona e la Premier

Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Goretzka? L’Atletico stesso, ma qui su Calciomercato.it vi abbiamo parlato del forte interesse anche del Barcellona, con Flick suo principale sponsor. Il tedesco è stato suo allenatore a Monaco e in Nazionale.

Ma la prossima destinazione del centrocampista di Bochum, oltre che naturalmente la Premier, potrebbe essere la nostra Serie A. Per il 30enne si è già mosso il Milan, che verso i calciatori stranieri di grosso calibro vanta sempre un forte ascendente. Tare è in contatto con l’entourage, ma è chiaro che tanto dipenderà dalle richieste economiche del calciatore e, per l’appunto, di chi lo gestisce.

In Italia è stato proposto all’Inter e alla Juve, frenate entrambe da costi ed età, e c’è da fare attenzione al Napoli, che dopo De Bruyne – finora è andata male – potrebbero ragionare sull’ingaggio di un altro big internazionale a zero a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte.