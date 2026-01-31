Atalanta
Infortunio De Bruyne, mazzata devastante per il Napoli: quando rientra

Risveglio amarissimo in casa Napoli: ecco le ultimissime sul recupero di De Bruyne dall’infortunio al bicipite femorale.

Momento delicatissimo per il Napoli, chiamato a riscattare nel pomeriggio (18:00) contro la Fiorentina la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea. Di Lorenzo e compagni hanno perso anche l’ultima gara di campionato contro la Juventus e ora sono terzi in classifica (insieme alla Roma), a 9 punti dall’Inter capolista.

Intanto, c’è da registrare un’altra tegola pesantissima per gli uomini di Conte: De Bruyne, fermo dallo scorso 25 ottobre (Napoli-Inter di campionato) per un grave problema al bicipite femorale, rischia di aver concluso già la sua stagione. A lanciare l’allarme è in queste ore Tiberio Ancora (ex collaboratore di Conte) che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dubito che rivedremo De Bruyne in campionato. In estate si è presentato nel ritiro del Napoli fuori forma, ma è stato bravo a recuperare in fretta come un vero campione. Adesso, a 34 anni, sarà complicatissimo per il belga ritrovare il ritmo mentre gli altri vanno al doppio della velocità“.

Un messaggio davvero inquietante, che fa tremare i tifosi del Napoli a pochissime ore dalla sfida contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

