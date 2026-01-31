Accordo raggiunto col Napoli: vola in prestito a Torino

Grandi manovre di mercato in casa Napoli: nuovo accordo raggiunto proprio in questi ultimissimi minuti.

Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Gli azzurri stanno provando a chiudere con l’Atalanta l’operazione legata all’acquisto di Kamaldeen Sulemana e sono molto interessati al giovane Fortini della Fiorentina, ma attenzione anche ad altre operazioni che coinvolgono proprio il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis.

Infatti, è ormai fatta per la cessione di Luca Marianucci al Torino con la formula del prestito: a confermarlo è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza granata avrebbe raggiunto finalmente l’accordo con il Napoli. Il Torino si farà carico dell’intero ingaggio del centrale della nazionale Under-21 italiana classe 2004, che non è quasi mai stato impiegato da Conte in questa prima metà di stagione.

L’allenatore del Torino, Marco Baroni, stima tantissimo il centrale originario di Livorno che si candida a disputare una seconda parte di campionato da protagonista in Piemonte. Continuano, dunque, le grandi manovre in casa Napoli sia per quel che concerne gli affari in entrata sia per quanto riguarda i movimenti in uscita.