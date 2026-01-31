Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Accordo raggiunto col Napoli: vola in prestito a Torino

Foto dell'autore

Grandi manovre di mercato in casa Napoli: nuovo accordo raggiunto proprio in questi ultimissimi minuti.

Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Gli azzurri stanno provando a chiudere con l’Atalanta l’operazione legata all’acquisto di Kamaldeen Sulemana e sono molto interessati al giovane Fortini della Fiorentina, ma attenzione anche ad altre operazioni che coinvolgono proprio il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis.

Luca Marianucci superato da Pulisic
Marianucci (LaPresse) – Calciomercato.it

Infatti, è ormai fatta per la cessione di Luca Marianucci al Torino con la formula del prestito: a confermarlo è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza granata avrebbe raggiunto finalmente l’accordo con il Napoli. Il Torino si farà carico dell’intero ingaggio del centrale della nazionale Under-21 italiana classe 2004, che non è quasi mai stato impiegato da Conte in questa prima metà di stagione.

L’allenatore del Torino, Marco Baroni, stima tantissimo il centrale originario di Livorno che si candida a disputare una seconda parte di campionato da protagonista in Piemonte. Continuano, dunque, le grandi manovre in casa Napoli sia per quel che concerne gli affari in entrata sia per quanto riguarda i movimenti in uscita.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie