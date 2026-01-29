Futuro Fortini, prosegue la sfida tra Roma e Napoli | CM

Roma e Napoli sono pronte a darsi battaglia negli ultimi giorni di calciomercato per cercare di arrivare a Niccolò Fortini, giovane terzino classe 2006 che ha attirato le attenzioni di tutte le big italiane a suon di buone prestazioni.

Stiamo entrando negli ultimi giorni di calciomercato con i club che stanno cercando di chiudere i colpi messi nel mirino per rinforzare le proprie rose.

Napoli e Roma, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbero intenzionate a fare un tentativo per Niccolò Fortini, esterno destro della Fiorentina che i viola non vorrebbero cedere, ma per il quale dovranno fare dei conti dal punto di vista contrattuale. Il terzino, infatti, ha un contratto fino al giugno del 2027 e i viola non vorrebbero rischiare di doverlo cedere in estate ad un prezzo più basso del suo valore.