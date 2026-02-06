Rifiutato il rinnovo col suo attuale club: “Ha prevalso in me la voglia di provare qualcosa di nuovo”

Come normale che sia, la Juve è molto vigile sul mercato dei prossimi parametri zero. Un obiettivo in tal senso rimane Mingueza, in scadenza col Celta Vigo, nonostante a fine mercato abbia messo le mani su un altro laterale destro: ovvero Holm, arrivato dal Bologna in cambio di Joao Mario.

Per l’attacco potrebbe tornare di moda Mauro Icardi, proposto quasi sul gong nell’appena conclusa sessione di gennaio, mentre in difesa gli occhi sono sempre puntati sull’argentino Senesi in scadenza col Bournemouth.

E a centrocampo? Rimane viva la suggestione Kessie, mentre nelle ultime settimane un nome circolato con insistenza è stato quello di Xaver Schlager del Lipsia. È un austriaco di ottima gamba che sa interpretare bene entrambe le fasi: dinamico e di piede mancino, nonché rappresentato da una agenzia che vanta ottimi rapporti con la dirigenza bianconera.

La Juve potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, anche per cercare di anticipare una concorrenza che include club inglesi e italiani. In particolare si parla della Roma, che avrà necessità di qualche modifica proprio a metà campo.

Juve, mirino su Schlager: UFFICIALE l’addio al Lipsia

Sul futuro di Schlager, intanto, si può già dire con assoluta certezza che lascerà il Lipsia. Sui social e sul proprio sito ufficiale, dopo i tentativi a vuoto per il rinnovo, il club tedesco ha annunciato il divorzio dal ventottenne al termine della stagione.

“Il RB Lipsia e Xaver Schlager si separeranno al termine della stagione 2025/26 – recita la nota della società di proprio della Red Bull – Dopo diversi colloqui aperti e rispettosi tra le due parti, il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto con il club, in scadenza il 30 giugno 2026.

Il nazionale austriaco è arrivato al Lipsia nel 2022 dal Wolfsburg. Da allora, ha disputato un totale di 97 partite ufficiali con il club, segnando 4 gol e fornendo 9 assist. Schlager ha vinto sia la Coppa di Germania che la Supercoppa di Germania con la RBL nel 2023″.

“Apprezzo molto l’impegno che il club e il suo team dirigenziale hanno profuso nelle nostre discussioni, ma alla fine ha prevalso il mio desiderio di sperimentare e provare qualcosa di nuovo – ha dichiarato Schlager sul sito ufficiale del Lipsia – Non è stato un rifiuto, ma piuttosto una decisione di perseguire qualcosa di nuovo”.