Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro, il Napoli e Giovanni Di Lorenzo hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico per sistemare un problema pregresso al piede sinistro.
Una decisione che porterà il difensore degli azzurri a restare fuori per circa 45 giorni e tornare in campo solamente per la parte finale della stagione. Una perdita importante anche per la nazionale che dovrà fare a meno del calciatore in vista dei playoff per i mondiali del 2026.
Questo il comunicato pubblicato dalla squadra campione d’Italia sul proprio sito ufficiale: “In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.