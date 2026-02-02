Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dice addio alla Roma e può firmare con il Napoli: beffa Gasperini | CM

Foto dell'autore

Doccia fredda per la Roma per quel che riguarda il calciomercato: sembra sempre più vicino il suo trasferimento al Napoli. 

Tutto fatto per il trasferimento di Bryan Zaragoza alla Roma, che si assicura così un esterno offensivo di qualità che tornerà sicuramente utile nella seconda parte di stagione. C’è, però, una pessima notizia per Gian Piero Gasperini che quasi sicuramente sarà costretto a dire addio a un grande obiettivo di mercato: Niccolò Fortini.

Niccolò Fortini
Fortini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il laterale della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 è stato a lungo accostato proprio alla compagine capitolina in questa sessione invernale di gennaio, ma ora ecco la beffa: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il Napoli sarebbe adesso in netto vantaggio sulla Roma nella corsa a Fortini.

Se ne riparlerà a fine stagione, anche perché alle ore 20:00 di oggi si chiude ufficialmente il mercato, ma una cosa è certa: il Napoli ha messo la freccia e ora è in pole per l’acquisto di quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano. Una vera beffa per Gasperini e per la Roma.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie