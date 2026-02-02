Doccia fredda per la Roma per quel che riguarda il calciomercato: sembra sempre più vicino il suo trasferimento al Napoli.

Tutto fatto per il trasferimento di Bryan Zaragoza alla Roma, che si assicura così un esterno offensivo di qualità che tornerà sicuramente utile nella seconda parte di stagione. C’è, però, una pessima notizia per Gian Piero Gasperini che quasi sicuramente sarà costretto a dire addio a un grande obiettivo di mercato: Niccolò Fortini.

Il laterale della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 è stato a lungo accostato proprio alla compagine capitolina in questa sessione invernale di gennaio, ma ora ecco la beffa: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il Napoli sarebbe adesso in netto vantaggio sulla Roma nella corsa a Fortini.

Se ne riparlerà a fine stagione, anche perché alle ore 20:00 di oggi si chiude ufficialmente il mercato, ma una cosa è certa: il Napoli ha messo la freccia e ora è in pole per l’acquisto di quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano. Una vera beffa per Gasperini e per la Roma.