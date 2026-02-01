Atalanta
Zaragoza alla Roma, affare fatto, il calciatore in arrivo nella capitale | CM

Bryan Zaragoza, esterno offensivo di proprietà del Bayern Monaco, ma in prestito al Celta Vigo, è pronto a vestire la maglia della Roma che ha trovato l’accordo con il club tedesco.

Calciomercato, arriva Zaragoza alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarà nella capitale in tarda serata con il suo volo che dovrebbe atterrare all’aeroporto di Fiumicino dopo la mezzanotte.

Un rinforzo importante per il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini con l’allenatore giallorosso che avrà nella suo rosa un calciatore in grado di agire sia sulla fascia che da trequartista. Lo spagnolo arriva a Roma in prestito con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

