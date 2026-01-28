Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dal Napoli al Bologna, tentativo last minute dei rossoblu per Mazzocchi

Foto dell'autore

Terzino destro del Napoli che sta trovando poco spazio in azzurro, Pasquale Mazzocchi piace molto al Bologna per la seconda parte di campionato con i rossoblu che avrebbero preso informazioni sul calciatore.

Pasquale Mazzocchi
Il Bologna pensa a Mazzocchi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Esterno destro, con un contratto fino al giugno del 2027 con i campioni d’Italia in carica, il giocatore è a disposizione di Conte e il suo destino dipenderà molto anche dal risultato della partita tra Napoli e Chelsea.

Il difensore del Napoli vorrebbe restare in azzurro almeno fino alla fine del campionato in corso e quindi la trattativa dovrebbe essere bloccata. Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Napoli sarebbe pronto anche ad offrire il rinnovo del contratto all’ex calciatore della Salernitana che sarebbe potuto finire in uno scambio con Emil Holm, terzino che piace molto ad Antonio Conte.

Non è da escludere, però, che i discorsi possano riprendere in vista delle ultime ore di trattative con i club che potrebbero trovare un nuovo tipo di accordo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie