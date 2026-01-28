Dal Napoli al Bologna, tentativo last minute dei rossoblu per Mazzocchi

Terzino destro del Napoli che sta trovando poco spazio in azzurro, Pasquale Mazzocchi piace molto al Bologna per la seconda parte di campionato con i rossoblu che avrebbero preso informazioni sul calciatore.

Esterno destro, con un contratto fino al giugno del 2027 con i campioni d’Italia in carica, il giocatore è a disposizione di Conte e il suo destino dipenderà molto anche dal risultato della partita tra Napoli e Chelsea.

Il difensore del Napoli vorrebbe restare in azzurro almeno fino alla fine del campionato in corso e quindi la trattativa dovrebbe essere bloccata. Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Napoli sarebbe pronto anche ad offrire il rinnovo del contratto all’ex calciatore della Salernitana che sarebbe potuto finire in uno scambio con Emil Holm, terzino che piace molto ad Antonio Conte.

Non è da escludere, però, che i discorsi possano riprendere in vista delle ultime ore di trattative con i club che potrebbero trovare un nuovo tipo di accordo.