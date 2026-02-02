Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, a Villa Stuart Di Lorenzo e il nuovo acquisto Alisson Santos | VIDEO CM

Foto dell'autore
e

Consulto al ginocchio per il capitano infortunatosi con la Fiorentina. Visite mediche, invece, per l’ultimo acquisto azzurro

Di Lorenzo è uscito da Villa Stuart senza tutore circa un’ora dopo il suo arrivo. Il capitano del Napoli si è recato nella clinica romana per il consulto al ginocchio dopo l’infortunio subito nel match con la Fiorentina di sabato scorso.


Stamane a Villa Stuart si è palesato anche Alisson Santos, l’ultimo colpo di mercato del club di De Laurentiis. Tra prestito e diritto un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Dopo le visite mediche nella clinica, il terzino proveniente dallo Sporting CP firmerà il contratto con il club azzurro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie