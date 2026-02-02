Napoli, a Villa Stuart Di Lorenzo e il nuovo acquisto Alisson Santos | VIDEO CM

Consulto al ginocchio per il capitano infortunatosi con la Fiorentina. Visite mediche, invece, per l’ultimo acquisto azzurro
Di Lorenzo è uscito da Villa Stuart senza tutore circa un’ora dopo il suo arrivo. Il capitano del Napoli si è recato nella clinica romana per il consulto al ginocchio dopo l’infortunio subito nel match con la Fiorentina di sabato scorso.
🔵Un’ora dopo il suo arrivo, Giovanni #DiLorenzo esce dalla clinica di Villa Stuart (senza tutore)
✍️E firma la maglia a un tifoso emozionatissimo☺️💙@calciomercatoit #Napoli pic.twitter.com/oJt5T9vR5K
— Francesco Iucca (@francescoiucca) February 2, 2026
‼️Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo arriva a Villa Stuart con le stampelle, con un vistoso tutore, per il consulto sul ginocchio dopo l’infortunio con la #Fiorentina🚨🔴#napoli #dilorenzo #conte pic.twitter.com/yXDrrx7Pte
— Francesco Iucca (@francescoiucca) February 2, 2026
Stamane a Villa Stuart si è palesato anche Alisson Santos, l’ultimo colpo di mercato del club di De Laurentiis. Tra prestito e diritto un’operazione da circa 20 milioni di euro.
🔵A Villa Stuart ecco il nuovo esterno del #Napoli Alisson Santos💪🔥@calciomercatoit pic.twitter.com/L9ZHfTAbtO
— Francesco Iucca (@francescoiucca) February 2, 2026
Dopo le visite mediche nella clinica, il terzino proveniente dallo Sporting CP firmerà il contratto con il club azzurro.