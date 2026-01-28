Addio dopo la Champions, Ambrosino saluta il Napoli

Il Napoli è impegnato nella partita contro il Chelsea, decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League con i partenopei che pensano, però, anche alle mosse di calciomercato.

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli poco utilizzato da Antonio Conte durante la prima parte di campionato, sarebbe alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione.

Centravanti classe 2003, ha diverse squadre di Serie B interessate al suo cartellino con Juve Stabia e Avellino fortemente interessate alla conclusione positiva dell’affare. Entrambi i club avrebbero trovato un’intesa con la squadra partenopea e sarà il calciatore stesso a decidere quale sarà il suo futuro.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta della punta che ha un contratto fino al giugno del 2030 con i campioni d’Italia che saluterebbe solamente in prestito secco.