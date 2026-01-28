Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio dopo la Champions, Ambrosino saluta il Napoli

Foto dell'autore

Il Napoli è impegnato nella partita contro il Chelsea, decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League con i partenopei che pensano, però, anche alle mosse di calciomercato.

Giuseppe Ambrosino
Napoli, Ambrosino verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli poco utilizzato da Antonio Conte durante la prima parte di campionato, sarebbe alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione.

Centravanti classe 2003, ha diverse squadre di Serie B interessate al suo cartellino con Juve Stabia e Avellino fortemente interessate alla conclusione positiva dell’affare. Entrambi i club avrebbero trovato un’intesa con la squadra partenopea e sarà il calciatore stesso a decidere quale sarà il suo futuro.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta della punta che ha un contratto fino al giugno del 2030 con i campioni d’Italia che saluterebbe solamente in prestito secco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie