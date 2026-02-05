Atalanta
Il big del Napoli alla Juve: “Voci di corridoio, è il giocatore che serve”

Foto dell'autore

È stato uno dei fedelissimi di Spalletti

Non è il primo e non sarebbe neanche l’ultimo a traslocare alla Juve, ovvero nell’odiata rivale. A diventare un traditore, come dicono a Napoli. Il traditore zero fu José Altafini, poi via tutti gli altri. L’ultimo? Restando solo sui calciatori, Gonzalo Higuain.

Spalletti saluta Conte prima di Juve-Napoli
Il big del Napoli alla Juve: “Voci di corridoio, è il giocatore che serve” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E l’ultimissimo, cioè il prossimo? Stanislav Lobotka. Attenzione, il nome non lo spariamo noi ma Antonio Cassano nella diretta del programma Twitch ‘Viva el Futbol’, del quale è protagonista assieme agli amici Ventola e Adani.

A proposito di Juve e di Spalletti, ma soprattutto sul futuro del regista azzurro, ecco che Cassano ha sganciato una vera e propria bomba di mercato. “Apro e chiudo parentesi, occhio a Lobotka alla Juventus l’anno prossimo“.

Lobotka in azione col Napoli
Lobotka-Juve, la bomba di Cassano (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È in scadenza nel 2027 ed è il tipo di giocatore che serve alla Juve. Sono voci di corridoio che mi arrivano per il prossimo anno”, ha chiosato.

31 anni compiuti lo scorso 25 novembre, Lobotka è stato uno dei fedelissimi di Spalletti al Napoli, uno di quelli che ha fatto la differenza nella memorabile stagione del terzo Scudetto. Fu proprio il tecnico ora in bianconero a dargli una nuova vita in maglia azzurra.

Il contratto di Lobotka scade sì fra diciotto mesi, ma c’è un’opzione unilaterale in favore del club di De Laurentiis per il rinnovo di un ulteriore anno. Insomma, una trattativa tra Napoli e Juve sarebbe tutt’altro che semplice.

