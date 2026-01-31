C’è grande preoccupazione in casa Napoli per quello che riguarda le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo dopo pochi minuti per un movimento innaturale del ginocchio.
Uscito dal campo in barella, il difensore verrà valutato nelle prossime ore con il Napoli preoccupato per le condizioni di uno dei punti di forza della formazione di Antonio Conte.
Nel caso in cui l’ex calciatore dell’Empoli dovesse restare fuori per un lungo periodo, il Napoli potrebbe provare a prendere un nuovo difensore in vista della seconda parte di stagione, andando a sfruttare le ultime ore di calciomercato per sistemare la rosa a disposizione del proprio allenatore.
Una distorsione al ginocchio per il capitano del Napoli con gli esami di domani che daranno la sentenza sulle condizioni del calciatore.