Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Di Lorenzo, gelo a Napoli: fuori in barella, le condizioni

Foto dell'autore

C’è grande preoccupazione in casa Napoli per quello che riguarda le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo dopo pochi minuti per un movimento innaturale del ginocchio.

Giovanni Di Lorenzo
Infortunio per Di Lorenzo, uscito in barella (Ansa Foto) – calciomercato.it

Uscito dal campo in barella, il difensore verrà valutato nelle prossime ore con il Napoli preoccupato per le condizioni di uno dei punti di forza della formazione di Antonio Conte.

Nel caso in cui l’ex calciatore dell’Empoli dovesse restare fuori per un lungo periodo, il Napoli potrebbe provare a prendere un nuovo difensore in vista della seconda parte di stagione, andando a sfruttare le ultime ore di calciomercato per sistemare la rosa a disposizione del proprio allenatore.

Una distorsione al ginocchio per il capitano del Napoli con gli esami di domani che daranno la sentenza sulle condizioni del calciatore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie